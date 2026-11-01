سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی از کاهش حدود ۵۰ درصدی کانون‌های بیماری‌های دامی در استان با اجرای حدود ۱۹ میلیون نوبت سر مایه کوبی و سایر اقدامات نظارتی و قرنطینه‌ای خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست اداره کل دامپزشکی استان در حاشیه بازدید از یکی از مراکز دامپروری در شهرستان ارومیه اظهار داشت: آذربایجان غربی با حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان، از سرآمدان کشور در زمینه دامپزشکی و تولیدات دامی است.

سیامک قابلی ظاهرکندی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه دامپزشکی استان افزود: جمعیت دام سبک و سنگین استان در حدود ۵ میلیون رأس است و این استان به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری کشور شناخته می‌شود.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۹ میلیون نوبت سر دام در چندین نوبت در سطح استان مایه‌کوبی شده است؛ که در نتیجه آن و سایر اقدامات باعث کاهش حدود ۵۰ درصدی کانون‌های بیماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است.

وی افزود با وجود کارخانه واکسن‌سازی و تولید واکسن تب برفکی در استان نیز از ظرفیت‌های منحصر‌به‌فردی است که نقش مهمی در تأمین واکسن مورد نیاز استان و کشور ایفا می‌کند.

قابلی در ادامه از آغاز فاز رایگان واکسیناسیون تب برفکی از ابتدای شهریورماه خبر داد و گفت: این طرح به‌صورت کاملاً رایگان از شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ آبان‌ماه ادامه دارد. از روستاییان، عشایر و دامداران محترم درخواست می‌شود با اکیپ‌های واکسیناسیون که خدمات رایگان واکسیناسیون تب برفکی را ارائه می‌دهند، همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر موقعیت مرزی استان و همجواری با سه کشور همسایه، مقابله با بیماری‌های نوپدید، بازپدید و فرامرزی را از اولویت‌های مهم دانست و افزود: اقدامات نظارتی و قرنطینه‌ای حتی در شرایط خاص و بحرانی نیز به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در قرنطینه‌های مرزی استان ادامه دارد.