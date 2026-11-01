معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز، آموزش همگانی و فراگیری کمک‌های اولیه را از راهکارهای مؤثر کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و افزایش آمادگی خانواده‌های البرزی در شرایط بحرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فضل‌الله هاشم‌نژاد در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان با تأکید بر ضرورت آمادگی شهروندان پیش از وقوع حوادث گفت: جمعیت هلال احمر دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی متنوعی را برای ارتقای آمادگی عمومی برگزار می‌کند و شهروندان البرزی می‌توانند با مراجعه به شعب این جمعیت یا ورود به مرکز آموزش‌های الکترونیکی هلال احمر به نشانی learn.rcs.ir، به‌صورت رایگان آموزش ببینند و گواهی دریافت کنند.

وی شناخت نقاط امن خانه، تهیه کیف اضطراری، آشنایی با مسیرهای تخلیه، پناه‌گیری صحیح و برگزاری مانورهای خانوادگی را از مهم‌ترین اقداماتی دانست که خانواده‌ها باید به‌طور مستمر انجام دهند.

هاشم‌نژاد با اشاره به بهره‌مندی نزدیک به سه میلیون نفر در کشور از آموزش‌های مجازی هلال احمر افزود: این آموزش‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با استفاده از فیلم و محتوای آموزشی ارائه می‌شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز همچنین با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، آموزش‌های تخصصی امدادگران با رویکردهای جدید تقویت شد و این آمادگی در عملیات امدادرسانی جنگ رمضان، به‌ویژه در آواربرداری و انتقال مصدومان، تأثیر خود را نشان داد.

وی همکاری شهروندان در باز نگه‌داشتن مسیر خودروهای امدادی، دوری از مناطق عملیاتی و پرهیز از ایجاد ازدحام را از عوامل مؤثر در تسهیل عملیات امداد و نجات برشمرد و بر ضرورت دریافت اخبار از منابع رسمی و خودداری از بازنشر اطلاعات تأییدنشده در زمان بحران تأکید کرد.

هاشم‌نژاد فراگیری کمک‌های اولیه را نیز ضروری دانست و افزود: آشنایی مردم با اقداماتی مانند پانسمان، بانداژ، کنترل آسیب‌ها و انتقال صحیح مصدومان در دقایق نخست حادثه، تا رسیدن نیروهای تخصصی امدادی و درمانی، می‌تواند از تشدید جراحات جلوگیری کند.

وی در پایان از شهروندان البرزی خواست با شرکت در دوره‌های حضوری و مجازی هلال احمر، آمادگی خود و خانواده‌هایشان را برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها افزایش دهند.