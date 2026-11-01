به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد از جوجه‌ریزی ۳۴ هزار و ۱۳۸ قطعه مرغ مادر گوشتی در این شهرستان از ابتدای سال تا پایان مهرماه خبر داد.

علی نفیسی گفت: پیش‌بینی می‌شود از این میزان جوجه‌ریزی، چهار میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۲۰ قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تولید و روانه مرغداری‌های گوشتی استان و کشور شود.

وی افزود: این جوجه‌ریزی با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار صنعت طیور شهرستان انجام شده و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ظرفیت تولید جوجه یک‌روزه گوشتی در عباس‌آباد افزایش می‌یابد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس‌آباد، تأمین بخشی از نیاز مازندران و سایر استان‌های کشور به جوجه یک‌روزه گوشتی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره تولید طیور و حمایت از مرغداران منطقه را از اهداف این اقدام برشمرد.

نفیسی گفت: واحد‌های مرغ مادر گوشتی شهرستان با رعایت استاندارد‌های بهداشتی و زیر نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کنند و تولید جوجه یک‌روزه با کیفیت مطلوب، در افزایش بهره‌وری مرغداری‌های گوشتی مؤثر است.

وی با تأکید بر اهمیت تولید جوجه یک‌روزه در تأمین گوشت مرغ و تنظیم بازار، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی عباس‌آباد از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش حمایت می‌کند تا زمینه رونق تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.