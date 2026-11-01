به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور را در نشست علنی امروز مجلس قرائت کرد.

تذکرات یاد شده به این شرح است:

- تذکر علیرضا نثاری، نماینده نهاوند، به وزیر امور خارجه درباره لزوم رسیدگی به رفتار ناشایست برخی کشور‌های همسایه شمالی در بازگرداندن مسافران ایرانی پیش از پیاده شدن از هواپیما

- تذکر عباس صوفی، نماینده همدان و فامنین، به وزیر کشور درباره ضرورت تسریع در پرداخت یارانه نانوایان تذکر داد. وی همچنین به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره لزوم جلوگیری از کاهش ظرفیت رشته پزشکی برای کنکور سال آینده

- تذکر سیدمحمد جمالیان، نماینده اراک، کمیجان و خنداب، به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم رسیدگی به ترک فعل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل و بررسی نوسانات قیمت کالا‌های اساسی

- تذکر سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند، به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم توجه به مشکلات کارگران شرکت لاستیک خوزستان و حل مشکلات مالی و اداری این شرکت. همچنین تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت توسعه بیمارستان شهدای تأمین اجتماعی شوشتر و احداث درمانگاه تأمین اجتماعی گتوند

- تذکر سلام ستوده، نماینده مهاباد، به رئیس‌جمهور درباره لزوم رسیدگی به اثرات مخرب زیست‌محیطی سایت پسماند شهرستان‌های مهاباد و میاندوآب

- تذکر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار، جوغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد، به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم قیمت‌گذاری رسمی و باثبات شیر و لبنیات و مشخص کردن سقف قیمت

- تذکر سیدنجیب حسینی، نماینده مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه، به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم تسریع در اجرای جداسازی و تأمین روشنایی محور مینودشت به گالیکش

- تذکر حسین امامی‌راد، نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار، به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم پاسخگویی پیرامون علت کم‌توجهی به موضوع شیوع تب برفکی و ایجاد بحران در دامداری‌های کشور

- تذکر احمد انارکی محمدی، نماینده رفسنجان و انار، به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم رسیدگی به عدم پرداخت بیش از هشت ماه یارانه نانوایان

- تذکر علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ، به رئیس‌جمهور و وزیر نیرو درباره ضرورت افزایش جهادی تولید برق خورشیدی و افزایش سهم برق خورشیدی در سبد برق تولیدی کشور

- تذکر رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان، به رئیس‌جمهور درباره ضرورت تشکیل کمیته ویژه برای حل مشکل آب اصفهان و احیای زاینده‌رود