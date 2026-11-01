وزارت راه و شهرسازی با انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تخصصی بهسازی لرزه‌ای، شرایط تازه‌ای را برای رتبه‌بندی، تعیین ظرفیت اشتغال و صدور پروانه فعالیت اشخاص حقوقی در عرصه ساخت‌وساز تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در راستای اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و صیانت از سرمایه‌های ملی، پیش‌نویس دستورالعمل تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسی فعال در حوزه بهسازی لرزه‌ای بناها روی تارنمای وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

این ضوابط که با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تدوین شده، چهار حوزه تخصصی شامل ارزیابی و طراحی، نظارت و بازرسی، اجرای مقاوم‌سازی و همچنین صلاحیت توأمان را برای شرکت‌های حقوقی تعریف می‌کند.

دامنه‌ شمول این دستورالعمل سه دسته از ساختمان‌ها از جمله بناهای نیازمند تغییر کاربری، سازه‌های فاقد مستندات فنی و ساختمان‌های دارای نقص در حین احداث را در بر می‌گیرد.

شرکت‌های متقاضی پس از ثبت قانونی، احراز شرایط ثبتی و داشتن دفتر کار مستقل، بر اساس امتیازات پروانه اشتغال مدیران، سوابق حرفه‌ای و دوره‌های آموزشی در چهار سطح از پایه سه تا ارشد رتبه‌بندی می‌شوند.

همچنین ظرفیت اشتغال و تعداد کارهای مجاز این شرکت‌ها متناسب با پایه دریافتی و نوع صلاحیت تعیین شده تا گامی مؤثر در ارتقای کیفی طرح های مهندسی کشور برداشته شود.