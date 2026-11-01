به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزمبادله ارز و طلا اعلام کرد: صد و شصتمین جلسه حراج شمش طلا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. متقاضیان باید تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۱ آبان، مبلغ ۵ میلیارد تومان به عنوان وجه‌الضمان هر قطعه واریز کنند.

این حراج شامل معاملات خرد و عمده است که در آن سقف خرید هر نفر حداکثر ۲۵ قطعه در هفته است. گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج شامل فروشندگان عمده، تولیدکنندگان، خرده‌فروشان و فروشگاه‌های آنلاین طلا هستند.

کارمزد هر معامله ۴۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون از هر طرف) است و قیمت پایه توسط عرضه‌کننده در روز حراج اعلام می‌شود. تمام معاملات به‌صورت حضوری و نقدی انجام خواهد شد.

متقاضیان جدید باید مدارک شناسایی، پروانه کسب، وکالت‌نامه، گواهی امضا، اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی) و همچنین فرم‌های مخصوص مرکز مبادله را ارائه دهند.

متقاضیان سابق که پیش از این در حراج شرکت کرده‌اند، تنها در صورت تغییر اطلاعات، ملزم به ارائه مدارک شناسایی، تعهدنامه و نامه درخواست جدید هستند و نیازی به ارائه سایر مدارک ندارند.

مهلت واریز وجه‌الضمان تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۱ آبان است و از فعالان خواسته شده برای جلوگیری از مشکلات، مدارک و وجه‌الضمان را در موعد مقرر و با مراجعه به سایت رسمی مرکز مبادله (ice.ir) تکمیل کنند.