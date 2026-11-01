به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان شاهین دژ در مراسمی که بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی که در مدرسه ارشاد برگزار شد به ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده خواهی‌های استکبار جهانی اشاره کردوگفت: در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی ملت ایران با تاسی از منویات مقام عظمای ولایت در برابر دشمنان تا دندان مسلح ایستادگی نمودند و در راه دفاع از عزت و شرف میهن اسلامی مان شهیدان زیادی را تقدیم نموده است.

منصور یوسفی با گرامیداشت یاد و خاطر شهید حسین فهمیده اظهار داشت: باید این شهید سیزده ساله الگو و اسوه تمام دانش آموزان باشد.

اجرای سرود توسط دانش آموزان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.