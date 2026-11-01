معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی از پیگیری روند تملک واحد‌های واقع در عرصه مجموعه تاریخی ربع رشیدی خبر داد و گفت: آزادسازی عرصه، تامین منابع مالی و فراهم سازی مقدمات ثبت جهانی این مجموعه با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی محمدزاده در جلسه شورای راهبری احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی بر ضرورت تسریع در روند آزادسازی، آماده سازی و بازآفرینی این مجموعه با هدف بازگرداندن جایگاه تاریخی و تمدنی آن تاکید کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه ربع رشیدی در تاریخ و تمدن علمی ایران اظهار کرد: احیای این مجموعه صرفاً به سامان دهی محوطه و کالبد تاریخی آن محدود نمی‌شود بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، فرهنگی و زیرساختی به صورت هماهنگ پیش برود تا این اثر تاریخی به جایگاه شایسته خود بازگردد.

وی با اشاره به پیشرفت اقدامات میدانی در روند آماده سازی این مجموعه، بر ضرورت تسریع در فرآیند احیای آن تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید با اولویت بخشی به فرآیند‌های اداری و اجرایی این طرح فرهنگی، علمی و گردشگری، هماهنگی لازم را برای پیشبرد مراحل مختلف آماده سازی و بازآفرینی ربع رشیدی به عمل آورند.

گفتنی است این نشست در ادامه جلسات پیشین شورا و با هدف پیگیری اجرای مصوبات و بررسی میزان پیشرفت اقدامات دستگاه‌های مسئول در مسیر احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای احیا و سامان دهی بافت و محوطه این مجموعه ارائه و روند پیشرفت برنامه‌های اجرایی بررسی شد.

همچنین روند آزادسازی عرصه و تملک واحد‌های واقع در محدوده مجموعه مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده، تعدادی از بنا‌های واقع در عرصه ربع رشیدی تملک شده و تملک سایر واحد‌ها نیز از طریق مذاکره و تفاهم با مالکان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.

تامین منابع مالی مورد نیاز برای احیا و بازآفرینی این اثر تاریخی از طریق ظرفیت مولدسازی، از دیگر محور‌های این نشست بود. در این زمینه، با صدور مجوز مربوطه، فرآیند‌های اجرایی و اقدامات لازم از سوی اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در حال پیگیری است.

بررسی پیش نیاز‌ها و اقدامات لازم برای قرار گرفتن مجموعه تاریخی ربع رشیدی در مسیر ثبت جهانی نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با حضور در محوطه مجموعه تاریخی ربع رشیدی از بخش‌های مختلف و مراحل آماده‌سازی آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اقدامات انجام شده قرار گرفت.