به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با حضور دکتر مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و آخرین وضعیت تأمین، تخلیه، حمل و توزیع کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد جعفری در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی استان، شرایط ذخایر و روند تأمین اقلام مورد نیاز را مطلوب ارزیابی کرد و با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های دکتر یونسی استاندار محترم مازندران و دکتر راد مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: با هماهنگی و همراهی مجموعه‌های مسئول، روند تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز استان به‌خوبی در حال انجام است و از این بابت مشکل خاصی وجود ندارد.

وی با اشاره به ظرفیت بنادر استان در پذیرش و تخلیه محموله‌های کالا‌های اساسی، استمرار هماهنگی میان بخش‌های بندری، حمل‌ونقل و دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از عوامل مؤثر در تسریع انتقال این کالا‌ها دانست و بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های مسئول برای جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند جابه‌جایی محموله‌ها تأکید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در ادامه، با اشاره به اهمیت استمرار روند تخلیه و انتقال کالا‌های اساسی وارداتی از بنادر استان، به‌ویژه گندم و روغن، بر ضرورت تأمین به‌موقع ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد و خواستار همکاری و مساعدت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران برای تأمین خودرو‌های باری مورد نیاز به‌منظور تسریع در انتقال این محموله‌ها شد.

در همین راستا، استاندار مازندران نیز با تأکید بر اهمیت تداوم زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، خواستار پیگیری و تأمین هرچه سریع‌تر ناوگان حمل‌ونقل مورد نیاز شد تا روند انتقال کالا‌ها از بنادر بدون وقفه و با سرعت مناسب دنبال شود.