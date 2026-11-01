به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمدرضا کائینی معاون امورمجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بندرعباس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تدابیر پدافند غیرعامل با جدیت در هرمزگان دنبال می‌شود.

وی افزود: با توجه به نقش راهبردی هرمزگان در عرصه‌های اقتصادی و زیرساختی، اهمیت پدافند غیرعامل در این استان بیشتر است.

کائینی افزود: زیرساخت‌های هرمزگان از نظر آمادگی برای کارکرد در شرایط اضطرار و مدریت پدافند غیرعامل، وضعیت مطلوبی دارد.

معاون امورمجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور با قدردانی از تلاش‌های دست اندرکاران پدافند غیرعامل در هرمزگان گفت: برنامه ریزی‌ها در استان برای تامین معیشت مردم و آماده به کار بودن زیرساخت‌های حیاتی و حساس برای مردم و صنایع مطلوب است.

وی افزود: پدافند غیرعامل اقدامات غیرنظامی برای کاهش آسیب‌ها در زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات غیرنظامی است.

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از چهارم تا ۱۱ آبان به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.