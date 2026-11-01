۵۵ فقره سند مالکیت اراضی کشاورزی در شهرستان طالقان در راستای تثبیت مالکیت کشاورزان و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طالقان با اشاره به اهمیت صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی گفت: تعیین تکلیف مالکیت زمین‌ها، علاوه بر صیانت از حقوق قانونی کشاورزان، امکان بهره‌مندی آنان از تسهیلات دولتی و برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

لنکرانی افزود: در دهمین نشست بررسی وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی، وضعیت ۵۵ فقره سند مالکیت بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی همچنین با اشاره به پراکندگی و خرد بودن قطعات کشاورزی در طالقان، یکپارچه‌سازی اراضی را از ضرورت‌های توسعه کشاورزی شهرستان دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل مکانیزاسیون و استفاده بهینه از منابع آب و خاک کمک کند.

لنکرانی در نشست با متقاضیان مناطق کش، میراش و هرنج و مسئولان منابع طبیعی شهرستان، بر اهمیت تجمیع زمین‌های کشاورزی برای افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت منابع آبی تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی طالقان همچنین از پیگیری اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در اراضی روستاهای ورکش و کلانک خبر داد و گفت: این طرح در چارچوب برنامه هفتم توسعه، با هدف ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا عرضه، تضمین سلامت محصولات و ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی اجرا می‌شود.

وی افزود: شناسنامه‌دار شدن محصولات، زمینه ایجاد هویت برای تولیدات کشاورزی، توسعه برندهای محلی و تشکیل بانک جامع اطلاعات بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.