سایت الگوی کشاورزی حفاظتی با هدف حفظ رطوبت خاک و افزایش عملکرد در اراضی دیم، در دهستان خسروشیرین شهرستان آباده اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان خسروشیرین گفت: افزون بر ۱۵ هزار هکتار از اراضی دیم این دهستان به کشت گندم اختصاص دارد و سالانه نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز زیر کشت حبوبات، به‌ویژه نخود دیم می‌رود.

یعقوبی افزود: با توجه به اینکه کشاورزان این منطقه حدود ۶۰ درصد از اراضی خود را به صورت کم‌خاک‌ورزی یا بدون خاک‌ورزی یا کشت مستقیم اجرا می‌کنند، این سایت الگویی را راه‌اندازی کردیم تا کشاورزان از نزدیک بازدید کنند و از مزایای کشت حفاظتی، به‌ویژه حفظ و ذخیره رطوبت، بهره‌مند شوند.

او با تأکید بر لزوم ترویج و آموزش کشاورزان برای اجرای کشاورزی حفاظتی همراه با حفظ بقایا بیان کرد: این سایت در سطح یک هکتار گندم دیم، یک هکتار ماشک علوفه‌ای، یک هکتار نخود علوفه‌ای و یک هکتار نخود خوراکی مورد اجرا قرار گرفته است.

او بیان کرد: قصد داریم با اجرای این طرح، گاوآهن را از چرخه خارج کنیم و کشاورزی حفاظتی را به صورت صددرصد در روستای خسروشیرین اجرا کنیم.

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آباده نیز گفت: یکی از چالش‌های اساسی در اراضی دیم، حفظ رطوبت خاک است که این امر با کشاورزی حفاظتی محقق می‌شود.

یزدان‌پناه افزود: سه اصل کشاورزی حفاظتی شامل حداقل خاک‌ورزی، تناوب زراعی و حفظ بقایا می‌تواند به افزایش حفظ رطوبت در خاک کمک کند و از فرسایش بادی و آبی نیز جلوگیری شود.

او بیان کرد: برای طرح سایت الگویی روستای خسروشیرین، ۵ هکتار زمین کشاورزی به این امر اختصاص یافته است.