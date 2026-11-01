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سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی برحفظ و حراست از خلوص ژنتیکی منابع بومی استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامک قابلی سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی درمرکز نوآورانه پرورش گوسفند نژاد ماکویی در شوط برحفظ و حراست از خلوص ژنتیکی منابع بومی استان تاکید کرد.
قابلی سرپرست این اداره کل از مرکز تولیدی نوآورانه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی در شهرستان شوط بازدید کرد. این بازدید که با حضور کارشناسان فنی ستادی و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان انجام شد.
قابلی ضمن بررسی فرآیندهای علمی مجموعه، از رویکرد دانشبنیان آن در اصلاح نژاد و حفظ خلوص ژنتیکی تقدیر کرد و بر حمایت از اقدامات دانشبنیان و حفظ منابع ژنتیکی بومی تأکید نمود.
وی با اشاره به اهمیت استراتژیک نژاد ماکویی، آمادگی اداره کل را برای همکاری و تسهیل فعالیتهای ارتقا و توسعه این مجموعه اعلام کرد و بر رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای دامپزشکی تأکید کرد