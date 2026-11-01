به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیامک قابلی سرپرست اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی درمرکز نوآورانه پرورش گوسفند نژاد ماکویی در شوط برحفظ و حراست از خلوص ژنتیکی منابع بومی استان تاکید کرد.

قابلی سرپرست این اداره کل از مرکز تولیدی نوآورانه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی در شهرستان شوط بازدید کرد. این بازدید که با حضور کارشناسان فنی ستادی و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان انجام شد.

قابلی ضمن بررسی فرآیند‌های علمی مجموعه، از رویکرد دانش‌بنیان آن در اصلاح نژاد و حفظ خلوص ژنتیکی تقدیر کرد و بر حمایت از اقدامات دانش‌بنیان و حفظ منابع ژنتیکی بومی تأکید نمود.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک نژاد ماکویی، آمادگی اداره کل را برای همکاری و تسهیل فعالیت‌های ارتقا و توسعه این مجموعه اعلام کرد و بر رعایت اصول بهداشتی و استاندارد‌های دامپزشکی تأکید کرد