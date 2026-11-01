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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با ارتقای زیرساخت ارتباطی روستای بنارآزادگان شهرستان دشتستان و سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد ریال، بیش از ۶۱۶ نفر از ساکنان این روستا از اینترنت پرسرعت نسل چهارم بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان بیان کرد: توسعه ارتباطات روستایی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت از اهداف برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ارتقای سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان در همین چارچوب انجام شد.
وی افزود: سایت ارتباطی این روستا از توابع شهرستان دشتستان، با اجرای عملیات ارتقا به فناوری نسل چهارم تلفن همراه مجهز شده و امکان ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به ساکنان آن فراهم شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: برای اجرای این طرح ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایهگذاری شده است.
سملیان ادامه داد: این طرح توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اجرا شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: با ارتقای این سایت ارتباطی، ۱۶۳ خانوار روستای بنارآزادگان با جمعیت بیش از ۶۱۶ نفر از امکان دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه برخوردار شدهاند.