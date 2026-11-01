به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان بیان کرد: توسعه ارتباطات روستایی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت از اهداف برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که ارتقای سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان در همین چارچوب انجام شد.

وی افزود: سایت ارتباطی این روستا از توابع شهرستان دشتستان، با اجرای عملیات ارتقا به فناوری نسل چهارم تلفن همراه مجهز شده و امکان ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به ساکنان آن فراهم شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: برای اجرای این طرح ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری شده است.

سملیان ادامه داد: این طرح توسط شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: با ارتقای این سایت ارتباطی، ۱۶۳ خانوار روستای بنارآزادگان با جمعیت بیش از ۶۱۶ نفر از امکان دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه برخوردار شده‌اند.