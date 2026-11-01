به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال زنان خاتون بم در نخستین دیدار خود از دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز (یکشنبه، دهم آذر) مقابل آیناک کوبه لئونسا به میدان رفت و شکست خورد.

نماینده فوتبال ایران در پایان این مسابقه ۴ بر ۱ نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

نماینده ژاپن در نیمه اول یک گل به ثمر رساند و تلاش خاتون برای جبران آن بی‌ثمر بود. در نیمه دوم هم یک بار دیگر دروازه رها یزدانی باز شد تا اختلاف بیشتر شود، اما در ادامه توپ در محوطه جریمه به دست مایا از تیم حریف برخورد کرد. بازی دقایقی برای بررسی صحنه متوقف شد که در نهایت داور به نفع خاتون پنالتی اعلام کرد. زهرا سربالی پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۵۹ یکی از گل‌ها را جبران کرد.

دقایقی بعد سارا دیدار خطا کرد و با کارت قرمز از زمین اخراج شد؛ برای آیناک کوبه لئونسا هم پنالتی اعلام شد که یزدانی ضربه آرام بازیکن حریف را گرفت.

شدت بارش باران در دقیقه ۷۴ باعث شد تا بازی متوقف و تیم‌ها راهی رختکن شوند.

با شروع دوباره بازی حملات آیناک کوبه ادامه پیدا کرد تا اینکه برای سومین بار دروازه بم باز شود. خاتون در دقیقه ۹۰ گل چهارم را هم دریافت کرد.

شاگردان مرضیه جعفری در تیم خاتون از ساعت ۱۲ چهارشنبه، ۱۳ آبان مقابل نگوهیانگ کره‌شمالی بازی می‌کنند.