آتش نشانان رشت پیکر بی‌جان زنی ۴۸ ساله را امروز در تالاب عینک این شهر کشف کرده و به نیروی انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی مشاهده یک مورد غرق‌شدگی امروز در تالاب عینک، واقع در بلوار شهید افتخاری شهر رشت و حضور نیروی انتظامی، ۴ مامور ایستگاه ۱۳ آتش نشانی شهر با یک خودروی نجات، به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و بررسی دقیق محدوده، پیکر بی‌جان زنی حدود ۴۸ ساله را که در فاصله ۳ متری از حاشیه تالاب قرار داشت را از آب خارج کرده و به ماموران انتظامی و خانواده متوفی تحویل دادند.