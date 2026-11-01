ورود سامانه ناپایدار به شهرستان قصرشیرین باعث گرد و غبار و کاهش دید افقی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین گفت: دید افقی لحظه‌ای ناشی از ورود گرد و غبار در سطح شهرستان ۶ هزار و ۵۰۰متر از حد استاندارد هوای سالم (۱۰هزار متر) کمتر است.

امیر پرویز نجفی گفت: طبق توصیه کارشناسان بهداشتی شهروندان به ویژه افراد مسن، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی در هنگام آلودگی به دلیل وجود ریزگرد‌ها در آسمان از ورود به فضای باز و آزاد خودداری و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند