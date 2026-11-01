ورامین دیگر تنها با کشاورزی شناخته نمی‌شود؛ این شهرستان با حرکت از اقتصاد کشاورزی به سمت صنعتی شدن، پارسال بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول صنعتی را به ۳۴ کشور جهان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ورامین دیگر تنها با کشاورزی شناخته نمی‌شود؛ چرا که امروزه در کنار زمین‌های حاصلخیز، کارخانه‌های مختلف از صنایع غذایی گرفته تا محصولات فلزی و دانش‌بنیان، در مسیر تولید برای صادرات قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با تأکید بر اینکه فصل صنعتی شدن ورامین فرا رسیده است، اعلام کرد که در سال گذشته، بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول صنعتی از شهرستان ورامین به ۳۴ کشور جهان صادر شده است که نشان‌دهنده توانمندی تولیدات این منطقه در بازارهای جهانی است.