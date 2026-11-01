انیمیشن سینمایی «حاج غلام» به کارگردانی فاطمه علی‌پور، با کسب تندیس طلایی و دیپلم افتخار نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، عنوان بهترین اثر پویانمایی تولیدشده با هوش مصنوعی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،انیمیشن سینمایی «حاج غلام» که روایتگر زندگی سردار شهید حاج غلامرضا کیانپور است، به‌عنوان نخستین انیمیشن بلند سینمایی کاملاً تولیدشده با هوش مصنوعی در ایران معرفی شده است.

این جایزه همزمان با آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی مقاومت در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای اصفهان به فاطمه علی‌پور، کارگردان این اثر اهدا شد.

در این دوره از جشنواره، ۶ هزار اثر از ۱۰۹ کشور جهان به رقابت پرداختند و برگزیدگان بخش هوش مصنوعی در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی معرفی شدند.

مدیریت پروژه سینمایی «حاج غلام» را سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان البرز، برعهده داشته و سامان پارسامنش تهیه‌کنندگی و نویسندگی آن را انجام داده است. کارگردانی و مدیریت بخش هوش مصنوعی این اثر نیز برعهده فاطمه علی‌پور بوده است.

انیمیشن سینمایی «حاج غلام» دوشنبه ۱۱ آبان، ساعت ۲۰ در پردیس سینمایی ملت تهران اکران می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از ۸ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری قدیر در تهران برگزار می‌شود.