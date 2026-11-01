به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش فر افزود: علی هاشمی در رشته قرائت پایه هفتم و محمدیحیی ترابی جهرمی در رشته حفظ ویژه پایه هفتم از دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی بوشهر، موفق به کسب رتبه نخست کشور شدند و افتخاری دیگر برای جامعه قرآنی و آموزشی استان بوشهر رقم زدند.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس بیان کرد: انس با قرآن کریم علاوه بر تقویت ایمان و معنویت، در شکل‌گیری شخصیت، پرورش فضایل اخلاقی و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر و متعهد نقش مؤثری دارد. توجه به فعالیت‌های قرآنی در کنار آموزش علمی، زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان و شکوفایی استعداد‌های آنان است.