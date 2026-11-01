رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در واکنش به سو استفاده از کارت‌های بازرگانی به دلیل سهولت در دریافت مجوز گفت: کارت‌های بازرگانی به صورت کامل بر اساس شروط وزارت صمت و اتاق بازرگانی صادر می‌شوند.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، تا کنون بیش از ۷۱ هزار مجوز کارت بازرگانی در درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده است. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار در واکنش به سو استفاده از کارت‌های بازرگانی به دلیل سهولت در دریافت مجوز گفت: کارت‌های بازرگانی به صورت کامل بر اساس شروط وزارت صمت و اتاق بازرگانی صادر میشوند.

گزارش از لیلا علی بیگی خبرنگار صداوسیما