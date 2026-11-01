با پایان فرآیند بررسی و انتخاب آثار، ۱۷۳ هنرمند از ۲۸ استان کشور در ۱۱ رشته هنری به مرحله نهایی سی‌وسومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران راه یافتند؛ آماری که از حضور ۹۷ هنرمند زن و ۷۶ هنرمند مرد در این دوره حکایت دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، بر اساس آمار اعلام‌شده، آثار پذیرفته‌شدگان در ۱۱ رشته هنری به مرحله نهایی راه یافته است. در این میان، رشته نقاشی با ۲۴ پذیرفته‌شده بیشترین تعداد راه‌یافتگان را به خود اختصاص داده و پس از آن رشته‌های طراحی با ۲۳ نفر و عکاسی با ۲۰ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در رشته تصویرسازی ۱۸ نفر، گرافیک ۱۷ نفر، خوشنویسی ۱۵ نفر، مجسمه‌سازی و نگارگری هرکدام ۱۳ نفر، رسانه‌های هنری جدید ۱۱ نفر، هنر سرامیک ۱۰ نفر و کاریکاتور ۹ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

تهران در صدر استان‌های دارای بیشترین پذیرفته‌شده

بررسی آمار پذیرفته‌شدگان به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد استان تهران با ۲۹ نفر بیشترین تعداد راه‌یافتگان را دارد. پس از تهران، استان اصفهان با ۲۳ نفر و خراسان رضوی با ۱۸ نفر در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

استان البرز با ۱۲ نفر، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام با ۱۰ نفر، اردبیل با ۷ نفر و استان‌های قم، کرمانشاه و مازندران هرکدام با ۶ نفر، دیگر استان‌های دارای بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان هستند.

در ادامه این فهرست، استان‌های خوزستان و کرمان هرکدام با پنج نفر، آذربایجان غربی، قزوین، مرکزی و همدان هرکدام با چهار نفر و گیلان با سه نفر قرار دارند.

همچنین استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، زنجان و یزد هرکدام دو نماینده در میان پذیرفته‌شدگان دارند. استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان نیز هرکدام یک پذیرفته‌شده در مرحله نهایی دارند.

بر اساس این آمار، از استان‌های ایلام، لرستان و هرمزگان هنرمندی به مرحله نهایی راه نیافته است.