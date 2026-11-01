به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید قاضی طباطبایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای محراب به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و مبارزاتی شهید آیت‌ الله قاضی طباطبایی پرداخت و آذربایجان را کانون فقاهت، حکمت، عرفان و فلسفه در جهان تشیع دانست.

امام جمعه تبریز با تجلیل از مقام شامخ علمای بزرگ خطه آذربایجان در طول تاریخ تصریح کرد:این خطه همواره مهد پرورش شخصیت‌های بزرگ علمی، فلسفی و مجاهدان مخلص در راه اسلام و اهل‌بیت (ع) بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری اصل در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد علمی و پژوهشی شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی اشاره کرد و با اشاره به کتاب ارزشمند چاپ‌ شده خاطرنشان کرد: شهید قاضی طباطبایی با تسلط کم‌نظیر علمی، فقهی خود، روایات ضعیف یا برخی مطالب متعارض با عقل، علم و اصول اسلامی را در این اثر با دقت نقد و بررسی کرده و با دلایل متقن عقلی و روایی پاسخ داده است؛ امری که نشان‌دهنده وسعت علم، بینش عمیق و مجتهد مخلص بودن آن شهید است.

وی افزود:این‌گونه تلاش‌های علمی و تحقیقی نشان می‌دهد که علمای بزرگ شیعه همواره در صیانت از معارف اصیل دین، مرز بین روایات معتبر و مطالب نامعتبر را با معیار‌های دقیق علمی و عقلی تفکیک کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به خاطرات و تاریخ مبارزات انقلابی در تبریز و دوران خفقان رژیم ستمشاهی، بر لزوم حفظ جایگاه، حرمت و استقلال حوزه‌های علمیه و تکریم مرجعیت و روحانیت تاکید کرد و گفت: حوزه علمیه تبریز و آذربایجان باید همچون گذشته پناهگاه مردم، مرکز نشر معارف اهل‌بیت (ع) و کانون بصیرت‌افزایی جوانان و دانشگاهیان باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری اصل در پایان با تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های مردم تبریز در رویداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ انقلاب اسلامی به‌ویژه حماسه ۲۹ بهمن، یاد و خاطره امام راحل (ره)،قائد شهید امت اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای محراب و شهدای جبهه مقاومت را گرامی داشت و بر تداوم راه شهدا تا تحقق کامل آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.