مداخله درمانی به موقع در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور بوکان، جان ۲ بیمار را از مرگ حتمی نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: با انجام ۲ مداخله درمانی تخصصی و حیاتی در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور این شهرستان جان ۲ بیمار با شرایط بحرانی از مرگ حتمی نجات یافت و وضعیت بالینی آنان تثبیت شد.

دکتر سیاوش محمدزاده افزود: این ۲ مداخله در هفته گذشته برای یک بیمار مبتلا به دیسکشن آئورت و یک نوجوان ۱۶ ساله مصدوم در سانحه رانندگی انجام شد که هر ۲ مورد با تشخیص سریع و اقدام به‌موقع تیم‌های درمانی از شرایط تهدیدکننده حیات عبور کردند.

وی اضافه کرد: مورد نخست مربوط به بیماری مبتلا به دیسکشن آئورت بود، عارضه‌ای خطرناک که در آن لایه‌های دیواره شریان اصلی بدن از یکدیگر جدا می‌شوند و در صورت مداخله نکردن فوری می‌تواند به مرگ بیمار منجر شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان ادامه داد: با مداخله تخصصی دکتر «مظفر میکاییلی»، متخصص قلب و عروق، اقدامات لازم برای کنترل شرایط بیمار و تثبیت وضعیت وی انجام شد و پس از فراهم شدن مقدمات انتقال ایمن، بیمار برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مرکز درمانی مجهزتر اعزام شد که وضعیت عمومی وی پس از انتقال، پایدار گزارش شده است.

دکتر سیاوش محمدزاده اضافه کرد: مورد دوم مربوط به نوجوانی ۱۶ ساله بود که در پی سانحه شدید رانندگی با جراحات جدی سر و گردن، خونریزی قابل‌توجه و جداشدگی زبان به اورژانس بیمارستان منتقل شد.

محمدزاده گفت: دکتر «مسعود رحیمی»، متخصص طب اورژانس، بلافاصله اقدامات احیا، تامین و کنترل راه هوایی و تثبیت علائم حیاتی بیمار را آغاز کرد و پس از آن با حضور دکتر «امین یعقوب‌زاده»، متخصص فلوشیپ جراحی عمومی درون‌بین، دکتر «لاله مبارکی»، متخصص بیهوشی و تیم همراه، اقدامات جراحی برای کنترل خونریزی و ترمیم اولیه آسیب‌ها انجام شد.

وی افزود: این مداخلات به مهار خونریزی و تثبیت وضعیت حیاتی نوجوان انجامید و نقش تشخیص سریع، تصمیم‌گیری تخصصی و هماهنگی میان اعضای تیم درمان در نجات جان وی تعیین‌کننده بود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان بوکان با اشاره به اهمیت آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با موارد اورژانسی بیان کرد: دسترسی به پزشکان متخصص، آمادگی بخش اورژانس و اتاق عمل و هماهنگی میان تیم‌های درمانی از عوامل موثر در مدیریت موفق این ۲ وضعیت بحرانی بود.