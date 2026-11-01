رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای هوشمندسازی مدارس، بر ضرورت استفاده از امکانات ارتباطی و فناوری در خدمت آموزش دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم دانش‌آموزی که در دورترین نقطه کشور تحصیل می‌کند نیز به معلم و محتوای آموزشی مناسب دسترسی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تاکید بر تداوم همکاری این ستاد با وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه مدرسه‌سازی، پیشنهاد کرد تفاهم‌نامه جدیدی با هدف توسعه فعالیت‌ها و توجه ویژه به مناطق اولویت‌دار، مدارس شبانه‌روزی و فضا‌های ورزشی تدوین شود.

سیدپرویز فتاح در آیین افتتاح مدرسه برکت کوثر ده‌صحرا که به صورت برخط با عوامل اجرایی و دانش‌آموزان این مدرسه و مسئولان فرهنگی خان‌میرزا برگزار شد، با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت آموزش‌وپرورش در زمینه ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، بر ضرورت استمرار این مسیر تأکید کرد و گفت: کار خیر مدرسه‌سازی باید با جدیت ادامه پیدا کند و لازم است ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بیشتر به دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم، به کار گرفته شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که در ۲۸ مهر سال گذشته به امضا رسیده بود، اظهار کرد: مفاد این تفاهم‌نامه اجرا شده است و می‌توان با همکاری وزیر آموزش‌وپرورش، تفاهم‌نامه جدیدی تنظیم کرد تا ضمن تداوم اقدامات گذشته، موضوعات و اولویت‌های تازه‌ای نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.

فتاح افزود: در تفاهم‌نامه جدید می‌توان موضوعاتی مانند مشهد، مناطق اولویت‌دار، مدارس شبانه‌روزی، فضا‌های ورزشی و اهداف کمی را پیش‌بینی کرد تا مسیر همکاری‌ها با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود.

هوشمندسازی مدارس و گسترش عدالت آموزشی

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای هوشمندسازی مدارس، بر ضرورت استفاده از امکانات ارتباطی و فناوری در خدمت آموزش دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم دانش‌آموزی که در دورترین نقطه کشور تحصیل می‌کند نیز به معلم و محتوای آموزشی مناسب دسترسی داشته باشد.

وی با اشاره به امکان همکاری با همراه اول، مخابرات و شبکه شاد، این ظرفیت را زمینه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی دانست و افزود: می‌توان با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی، شرایطی فراهم کرد که فاصله جغرافیایی مانع دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت نشود. در این زمینه، امکان تقبل بخشی از هزینه‌ها نیز قابل بررسی است.

پیشنهاد نام‌گذاری مدارس برکت به نام شهدای فرهنگی و دانش‌آموز میناب

فتاح با اشاره به موضوع شهدای دانش‌آموز، پیشنهاد کرد ۱۶۸ مدرسه برکت به نام ۱۶۸ شهید فرهنگی و دانش‌آموز نام‌گذاری شود و تصویر این شهدا نیز در مدارس نصب شود.

علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش نیز با تاکید بر ضرورت ماندگار شدن یاد و نام شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای میناب، خواستار توجه ویژه به استان هرمزگان در اجرای این پیشنهاد شد و بر ضرورت بازتاب گسترده و بین‌المللی این موضوع تأکید کرد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به اهمیت مدرسه و نقش آن در آینده کشور، بر ضرورت صیانت از فضای تعلیم‌وتربیت و توجه به دانش‌آموزان تأکید کرد و مدرسه را یکی از مهم‌ترین بستر‌های ساختن آینده ایران دانست.

توجه به بازماندگان از تحصیل و استمرار همکاری‌ها

وی بر لزوم توجه به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تاکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع در چارچوب همکاری‌های مشترک شد.

فتاح با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی و فعالیت‌های بنیاد برکت، از تلاش مدیران و مجموعه‌های اجرایی و آموزشی حاضر در این مسیر تشکر کرد.