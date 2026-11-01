به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی در این نشست، محله‌محوری را یکی از رویکرد‌های مهم دولت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: یکی از سیاست‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور، فعال‌سازی ظرفیت محلات و استفاده از توان مردم برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در سطح استان برای برگزاری نشست‌های حکمرانی محلی افزود: این نشست‌ها با محوریت مسائل اجتماعی و فرهنگی و با تمرکز بر شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

وی افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان و مشارکت فعال مردم در حل مسائل محلات را از اهداف اصلی این برنامه عنوان کرد و ادامه داد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم علاوه بر شناسایی مسائل و مشکلات اجتماعی، در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای راهکار‌های کاهش آسیب‌ها نیز نقش مؤثری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به قطب‌بندی مناطق مختلف استان و پیش‌بینی هشت محور برای برگزاری این نشست‌ها اظهار کرد: این جلسات با حضور کارشناسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران برگزار می‌شود تا با هم‌افزایی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و راهکار‌های عملیاتی برای مسائل اجتماعی تدوین شود.

فرماندار شهرستان کوهسرخ نیز با اشاره به تغییر رویکرد مجموعه اجتماعی استانداری خراسان رضوی و تقویت نگاه کارشناسی در بررسی مسائل اجتماعی گفت: خوشبختانه در رویکرد جدید، مسائل و آسیب‌های اجتماعی با جدیت بیشتری و بر اساس آمار، اطلاعات و شاخص‌های قابل ارزیابی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آثار اقدامات انجام‌شده در برخی شاخص‌ها نیز قابل مشاهده است.

حسن اعمی بنده‌قرائی، مقابله با آسیب‌هایی همچون خودکشی و مصرف مواد مخدر را از مهم‌ترین اولویت‌های اجتماعی شهرستان‌ها دانست و افزود: کاهش این آسیب‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، هماهنگی دستگاه‌های مسئول، استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشارکت مردم است و امیدواریم با همراهی مجموعه معاونت سیاسی استانداری و مسئولان شهرستانی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در یک سال گذشته پرداخت و با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری کوهسرخ اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی مدیریت شهرستان بوده و در همین راستا، طی یک سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد بوم‌گردی به ظرفیت گردشگری شهرستان اضافه شده است.

وی بیان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری، موضوع اشتغال نیز با رویکردی هدفمند دنبال شده و در حوزه تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه دسترسی به اینترنت و سایر خدمات مورد نیاز شهرستان نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

اعمی بنده‌قرائی با تأکید بر ارتباط میان توسعه اقتصادی، اشتغال و بهبود شاخص‌های اجتماعی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی می‌تواند در افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

در این نشست همچنین ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های مشترک شهرستان‌های حوزه ترشیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تعامل مستمر فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای تأمین و شورا‌های اجتماعی برای پیگیری مسائل و ارائه راهکار‌های متناسب با شرایط هر منطقه تأکید شد.

توجه به نقش مردم در مدیریت مسائل اجتماعی، شناسایی آسیب‌ها در سطح محلات، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی شهرستان‌ها، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

برگزاری نشست‌های منطقه‌ای حکمرانی اجتماعی در خراسان رضوی، زمینه‌ای برای هم‌افزایی مدیران، تبادل تجربیات و حرکت به سمت برنامه‌ریزی مسئله‌محور فراهم می‌کند؛ رویکردی که هدف آن تبدیل تصمیمات و سیاست‌های اجتماعی به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی در سطح محلات و مناطق مختلف استان است.