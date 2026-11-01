دادستان کل کشور گفت: مسئله نظارت را بسیار جدی بگیرید و روند مقابله با تخلفات و فساد را با دقت و بدون تساهل دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد در بیست‌ویکمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور و مدیران کل معاونت امور نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطان، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط در حوزه نظارت الکترونیک تأکید کردو گفت: در اعطای نهاد‌های ارفاقی به محکومان نیز باید ملاحظات قانونی و حقوقی به‌طور کامل رعایت شود تا این اقدامات به ضرر محکوم‌له تمام نشده و حق کسی ضایع نشود.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط خاطرنشان کرد: در ایام خاص مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بیشترین میزان مرخصی به افراد واجد شرایط اعطا شد که پیشنهاد و اجرای آن بر عهده دادستانی کل کشور بود و نتایج رضایت‌بخشی نیز در پی داشت.

دادستان کل کشور همچنین راه‌اندازی و توسعه سامانه وثیقه الکترونیک را یکی از اقدامات مهم و اثرگذار دادستانی کل کشور برشمرد و تصریح کرد: پیگیری‌های اصلی راه‌اندازی این سامانه توسط معاونت نظارت انجام گرفته و این اقدام ارزشمند نقش بسیار مؤثری در راستای کاهش جمعیت کیفری و تسهیل امور داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان به مسئله حیاتی تأمین و تولید کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از استراتژیک‌ترین کالا‌های کشور، گندم است و دولت مکلف است همه‌ساله پیش‌بینی‌های لازم را برای تأمین، تولید و خرید تضمینی آن انجام داده و بودجه مشخصی را برای این امر مهم در نظر بگیرد تا امنیت غذایی کشور با چالش مواجه نشود.