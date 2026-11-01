استاندار سمنان از عزم جدی مدیریت استان برای تکمیل و واگذاری هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی تا موعد دهه فجر خبر داد و بر تأمین زیرساخت‌های پایدار در شهر جدید ایوانکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی و نهضت ملی مسکن شهر جدید ایوانکی با حضور ارشدترین مقام اجرایی استان، نماینده مجلس و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد تا موانع موجود بر سر راه پیشرفت فیزیکی مناطق مسکونی و عمرانی برطرف شود.

در این نشست، استاندار سمنان با اشاره به شتاب‌بخشی به روند ساخت‌وسازها اعلام کرد که ۱۶۰۰ واحد مسکونی با همکاری نهادهای ذی‌ربط تا دهه فجر امسال آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.

همچنین تأمین منابع مالی تقاطع غیرهمسطح ایوان‌کی از سه مسیر مختلف نظیر منابع شرکت عمران، اعتبارات عمومی و تسهیلات بانکی مورد توافق قرار گرفت تا ایمنی جاده‌ای ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی نیز با بیان اینکه تمامی طرح‌های مسکن ملی از رکود خارج شده‌اند، تصریح کرد که با وجود چالش‌های گوناگون، پیشرفت فیزیکی این منطقه از میانگین کشوری بالاتر رفته است.

وی بر لزوم توسعه متوازن خدمات زیربنایی، تکمیل شبکه فاضلاب پیش از آسفالت معابر و هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای صیانت از بیت‌المال تأکید کرد.

نماینده مردم گرمسار و ایوانکی در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار هماهنگی بیشتر برای رفع موانع مالی و شتاب در تکمیل زیرساخت‌های شهری شد تا رفاه و امنیت شهروندان بیش از پیش تأمین گردد.