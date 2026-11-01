راهاندازی سامانه ساختار برای بررسی املاک روستایی در لرستان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان گفت: سامانه «ساختار» با هدف دسترسی آسان روستاییان به اطلاعات طرحهای هادی و وضعیت زمین های روستایی در استان راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛پویا تابعی گفت: دسترسی به اطلاعات بهروز و دقیق درباره ی طرحهای هادی روستایی، یکی از نیازهای مهم روستاییان و متقاضیان دریافت خدمات بنیاد مسکن است که سامانه ی ساختار با هدف تسهیل دسترسی روستاییان به اطلاعات طرحهای هادی و وضعیت زمین ها در استان لرستان راهاندازی شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان افزود: سامانه «ساختار» امکان بررسی اطلاعات زمین های روستایی را فراهم کرده و کاربران میتوانند از طریق آن، وضعیت ملک موردنظر خود را از نظر قرارگیری در محدوده ی قانونی روستا، نوع کاربری زمین، موقعیت ملک، حریمها و معابر بررسی کنند.
وی با اشاره به امکان مشاهده و دریافت رایگان نقشه طرحهای هادی روستایی در این سامانه بیان کرد: کاربران با مراجعه به نشانی اینترنتی https://sakhtar.bonyadmaskan.ir/ و ثبت شماره تلفن همراه و دریافت کد تأیید، میتوانند روستای موردنظر خود را انتخاب کرده و به نقشه طرح هادی آن دسترسی پیدا کنند.