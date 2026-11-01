

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛پویا تابعی گفت:

دسترسی به اطلاعات به‌روز و دقیق درباره ی طرح‌های هادی روستایی، یکی از نیازهای مهم روستاییان و متقاضیان دریافت خدمات بنیاد مسکن است که

سامانه ی ساختار با هدف تسهیل دسترسی روستاییان به اطلاعات طرح‌های هادی و وضعیت زمین ها در استان لرستان راه‌اندازی شد.





مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان

افزود: سامانه «ساختار» امکان بررسی اطلاعات زمین های روستایی را فراهم کرده و کاربران می‌توانند از طریق آن، وضعیت ملک موردنظر خود را از نظر قرارگیری در محدوده ی قانونی روستا، نوع کاربری زمین، موقعیت ملک، حریم‌ها و معابر بررسی کنند.



