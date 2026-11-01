به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این مراسم با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استئنایی ساعت ۱۹ تا ۲۱ در گلزار شهدای میناب برگزار می‌شود.

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منوچهر ضیایی افزود: سخنرانی و تجلیل از خانواده شهدا از برنامه‌های این یادواره است.

هشتم تا سیزدهم آبان هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.