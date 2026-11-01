به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا حیدری گفت: با توجه به عمر بالای رویه‌های ارتباطی، تلاش می‌شود این زیرساخت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه یک تا دو ساله بازسازی شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به فرسودگی و عمر بالای رویه راه‌های مواصلاتی دشتستان، برنامه‌ریزی مدونی برای بهسازی و ارتقای ایمنی محور‌ها در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا، پروژه لکه گیری و بهسازی اتوبان برازجان به گناوه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی افزود: در قالب این طرح کلیه نقاط حادثه‌خیز از جمله نشست‌ها، ترک‌خوردگی‌ها و آسیب‌های جاده‌ای این محور کلیدی اصلاح و ترمیم می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دشتستان با اشاره به آخرین وضعیت طرح‌های فعال گفت: در زمان حاضر، عملیات اجرایی در محدوده حدفاصل روستای «محمدجمالی تا روستای خلیفه‌ای» در این اتوبان در حال انجام است.

حیدری بیان کرد: پیش از این نیز محدوده ارتباطی «بویری به شبانکاره» در این محور لکه گیری و بهسازی شد که نقش مؤثری در تسهیل تردد و افزایش ضریب ایمنی رانندگان و مسافران به همراه داشته است.