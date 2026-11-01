به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جامعه ورزشی شهرستان نقده به همراه خانواده شهدای ورزشکار این شهرستان با امام جمعه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

امام جمعه شهرستان نقده ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با اشاره به نقش مهم ورزشکاران در تحقق اهداف ملی در عرصه‌های مختلف، افزود: امروز ما تمامیت عرضی کشور و امنیت حاکم بر ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم و شهدای ارزشی ما توانسته اند با گذشتن از جان شیرین خود، با پهلوانی هوای نفس خود را زیر پا بگذارند و در مقابل دشمن بایستند.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده، با اشاره به موفقیت اخیر ورزشکاران در رقابت های جهانی و آسیایی تصریح کرد: ورزشکاران ما همچون میدان جنگ در میادین ورزشی با منش پهلوانی مبارزه می‌کنند، و ورزشکاران شهرستان نقده در میادین مختلف ورزشی توانسته اند در عرصه‌های مختلف باعث افتخار آفرینی برای کشورمان باشند.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نقده، با اشاره به نقش شهدای ورزشکار در هشت سال دفاع مقدس گفت: ورزشکاران شهرستان بیش از ۷۵ نشان آسیایی و جهانی خود را تقدیم شهدای جنگ رمضان کرده اند و در این هشت ماه با برنامه‌های متنوع در میدان و خیابان در بین مردم مبعوث شده حضوری پر رنگ داشته اند.

در پایان تمثال شهدای ورزشکار که به دست هنرمندان شهرستان طراحی شده بود به خانواده هایشان اهدا شد.

شهرستان نقده دارای ۹۵ قهرمان ورزشی ملی، آسیایی و جهانی است.