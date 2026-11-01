وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفا سخت‌افزاری به توسعه عدالت آموزشی، مهارت‌آموزی، توانمندسازی معلمان، هوشمندسازی مدارس و توجه به مناطق محروم را از اولویت‌های نظام تعلیم‌وتربیت دانست و خواستار تمرکز بیشتر بر کیفیت‌بخشی به آموزش، ساماندهی مدارس کم‌برخوردار و حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علیرضا کاظمی امروز در مراسم افتتاح مدرسه برکت کوثر ده‌ صحرا که به صورت برخط با عوامل اجرایی و دانش‌آموزان این مدرسه و مسئولان فرهنگی خان‌میرزا برگزار شد، با قدردانی از اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت در توسعه فضا‌های آموزشی کشور، مدرسه‌سازی را از ماندگارترین اقدامات در مسیر خدمت به مردم دانست و اظهار کرد: آثار مدرسه‌سازی تنها به ساخت یک ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه نتایج آن در آینده علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مدرسه‌سازی در ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق روستایی و محروم افزود: ممکن است مردم یک کارخانه را در یک شهر نبینند، اما مدرسه را می‌بینند. اهمیت مدرسه در این است که از دل روستا‌ها استعداد‌های بزرگی ظهور می‌کنند و دانش‌آموزانی پرورش می‌یابند که می‌توانند در عرصه‌های علمی و تخصصی کشور نقش‌آفرین باشند.

کاظمی با بیان اینکه آثار مدرسه‌سازی در تعالی فرهنگی و اجتماعی مناطق نیز قابل مشاهده است، تصریح کرد: خروجی واقعی مدرسه‌سازی را باید در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، ورود آنها به دانشگاه، ارتقای فرهنگ عمومی، بهبود اقتصاد روستا‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مشاهده کرد.

مدرسه‌سازی باید با کیفیت‌بخشی به آموزش همراه شود

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی، از ساخت ۳ هزار و ۴۰۱ مدرسه و ۴ هزار و ۴۴۱ فعالیت و پروژه آموزشی خبر داد و گفت: ایجاد ۱۴ هزار کلاس درس، از جمله اقدامات ارزشمند انجام‌شده در این حوزه است که شایسته تقدیر و خداقوت به مجموعه‌های مشارکت‌کننده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به فضا‌های آموزشی در دوران جنگ، از همراهی مجموعه‌های مختلف برای بازسازی و بازگشت مدارس به چرخه فعالیت آموزشی قدردانی کرد.

کاظمی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید با ارتقای کیفیت همراه باشد، افزود: در کنار اقدامات سخت‌افزاری، تمرکز بر کیفیت‌بخشی به آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع ابعاد مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی، توانمندسازی معلمان و ارتقای توانمندی‌های دانش‌آموزان اشاره کرد.

وی با قدردانی از برنامه‌های بنیاد برکت در این زمینه، به توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار، ۱۵ هزار بسته معلمانه، آموزش و توانمندسازی ۳۵ هزار معلم، تجهیز کتابخانه‌های کلاسی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و فعالیت گروه‌های جهادی اشاره کرد و این اقدامات را در تکمیل فرایند ارتقای کیفیت آموزشی مؤثر دانست.

ضرورت تغییر ساختار آموزشی با محوریت مهارت‌آموزی

وزیر آموزش‌وپرورش مهارت‌آموزی را یکی از خلأ‌های مهم نظام تعلیم‌وتربیت دانست و اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت خود تاکید کرده‌ام که باید ساختار نظام آموزشی را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که حداقل ۷۰ درصد دانش‌آموزان به سمت حوزه‌های مهارتی هدایت شوند.

کاظمی افزود: نباید با جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلانی مواجه باشیم که بدون مهارت کافی، با ناامیدی و نگرانی به دنبال استخدام هستند. اگر زمینه فعالیت‌های مهارتی را در نظام آموزشی گسترش دهیم، می‌توانیم بخش مهمی از این چالش را برطرف کنیم.

وی با قدردانی از اقدامات مسئولان حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و هنرستان‌ها، بر توسعه مراکز مهارتی و هنرستان‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: با همکاری مجموعه‌های مشارکت‌کننده، توسعه مدارس تولید و مهارت نیز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حداقل ۶۰ مدرسه در این حوزه تکمیل شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نزدیک‌شدن سهم آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به ۴۷ درصد، بر ضرورت تقویت این مسیر و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

وی از طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه یاد کرد و افزود: معتقدیم هر دانش‌آموز، حتی اگر در رشته‌های نظری تحصیل می‌کند، باید حداقل یک مهارت کاربردی داشته باشد.

کاظمی ادامه داد: باید این طرح را از دوره متوسطه اول آغاز کنیم و زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان از همان پایه‌های ابتدایی این دوره، به‌تدریج مهارت‌های جدی و کاربردی را فرا بگیرند. این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

ساماندهی مدارس کانکسی و توجه به مناطق دارای سرانه آموزشی پایین

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت کاهش فاصله مناطق مختلف کشور در برخورداری از امکانات آموزشی، خواستار تداوم نهضت ساماندهی مدارس کانکسی و تمرکز ویژه بر مناطق دارای سرانه آموزشی پایین شد.

وی با اشاره به وجود ۲۲ منطقه آموزشی با سرانه کمتر از سه مترمربع و کاهش این تعداد به ۱۱ منطقه، اظهار کرد: باید برای بهبود وضعیت این مناطق برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و تلاش کنیم سرانه آموزشی آنها به میانگین قابل قبول نزدیک شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این مناطق از مصادیق روشن عدالت آموزشی است، افزود: حتی افزایش یک مترمربع به سرانه آموزشی این مناطق می‌تواند گام مهمی در مسیر کاهش محرومیت و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی باشد.

وی با اشاره به شرایط مدارس کانکسی و مدارس کم‌جمعیت در مناطق دورافتاده و عشایری گفت: در برخی مناطق که تعداد دانش‌آموزان بسیار محدود است و احتمال جابه‌جایی جمعیت وجود دارد، باید متناسب با شرایط منطقه تصمیم‌گیری شود؛ اما در هر صورت، تجهیزات و استاندارد‌های آموزشی این فضا‌ها باید ارتقا پیدا کند.

کمبود فضای آموزشی در تبادکان و ضرورت توجه به حاشیه شهر‌ها

کاظمی با اشاره به وضعیت منطقه تبادکان در حاشیه شهر مشهد، کمبود فضای آموزشی در این منطقه را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: حدود ۱۷۵ هزار دانش‌آموز در تبادکان تحصیل می‌کنند؛ جمعیتی که از جمعیت دانش‌آموزی بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است.

وی با بیان اینکه برخی مدارس این منطقه با تراکم بالای دانش‌آموزی و کمبود شدید فضا مواجه هستند، افزود: در بازدیدی که از یکی از مدارس حاشیه شهر تبادکان داشتم، شرایطی مشاهده کردم که حدود ۵۰۰ دانش‌آموز در فضای بسیار محدودی حضور داشتند و حتی امکان استفاده مناسب از فضای حیاط و حضور در زنگ تفریح برای آنها فراهم نبود.

وزیر آموزش‌وپرورش تاکید کرد: کمبود زمین و محرومیت‌های زیرساختی از جمله عواملی است که شرایط این مناطق را دشوار کرده و لازم است برای تأمین فضای آموزشی متناسب با جمعیت دانش‌آموزی آنها برنامه‌ریزی شود.

حمایت از بازماندگان از تحصیل و تقویت مدارس شبانه‌روزی

وی توجه به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را از دیگر اولویت‌های مهم آموزش‌وپرورش دانست و اظهار کرد: بخشی از بازماندگان از تحصیل به دلیل نبود مدرسه یا دسترسی نداشتن به فضای آموزشی از تحصیل محروم نشده‌اند، بلکه عوامل اصلی دیگری سبب دورماندن آنها از مدرسه شده است.

کاظمی با اشاره به وجود مدارس تک‌دانش‌آموزی و مدارس کم‌جمعیت در مناطق روستایی و عشایری افزود: باید برای حمایت از دانش‌آموزانی که به دلیل مشکلاتی ناچار به ورود زودهنگام به بازار کار می‌شوند، الگوی حمایتی مشخص و سازمان‌یافته‌ای طراحی کنیم.

وی تقویت مدارس شبانه‌روزی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم را ضروری دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشارکت‌کننده برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل تاکید کرد.

توجه ویژه به مدارس عشایری و توسعه فضا‌های ورزشی روستایی

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش عشایر در تولید، حفظ هویت ملی و حراست از سرزمین ایران، توجه به مدارس و دانش‌آموزان عشایری را ضروری دانست و گفت: عشایر در سخت‌ترین شرایط، نقش مهمی در عرصه‌های مختلف کشور ایفا می‌کنند و باید در حوزه آموزش نیز از امکانات و خدمات شایسته برخوردار شوند.

کاظمی توسعه فضا‌های ورزشی در مدارس روستایی را از دیگر محور‌های مهم ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی برشمرد و افزود: ایجاد زمین‌های چمن و فضا‌های ورزشی در روستاها، علاوه بر تأمین نیاز‌های ورزشی دانش‌آموزان، می‌تواند به پایگاه فرهنگی و اجتماعی روستا تبدیل شود و زمینه برگزاری فعالیت‌ها و برنامه‌های جمعی را فراهم کند.

هوشمندسازی مدارس و فناوری‌های نوین؛ دو محور مهم تحول آموزشی

وی هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی را از ضرورت‌های نظام تعلیم‌وتربیت دانست و گفت: فناوری‌های جدید آموزشی می‌توانند چرخه آموزش را تکمیل کنند و در کنار توانمندسازی معلمان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان داشته باشند.

کاظمی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر توسعه فناوری‌های نوین آموزشی و توانمندسازی معلمان، تصریح کرد: ساخت مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و باید در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، امکانات و فناوری‌های موردنیاز برای یادگیری بهتر دانش‌آموزان نیز فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت، مجموعه نوسازی مدارس و مسئولان استان چهارمحال‌وبختیاری در توسعه فضا‌های آموزشی، افتتاح مدرسه برکت کوثر ده‌صحرا را گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست.