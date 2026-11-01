در جریان اعتراضات شب گذشته در شهر زوریخ سوئیس و درگیری معترضان به پلیس ضدشورش، سطل های زباله و یک خودرو به آتش کشیده شدند و معترضان بطری‌های شیشه‌ای را به سمت نیرو‌های امدادی پرتاب کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ویسگراد، معترضان در سوئیس به پلیس حمله کردند و با ایجاد موانع خیابانی و آتش‌زدن اماکن، درگیری‌ها را تشدید کردند.

شبی پرتنش در زوریخ رقم خورد

حساب کاربری سوئیس آلِرت در شبکه اجتماعی ایکس که رویداد‌های سوئیس را پوشش می‌دهد، با انتشار تصویری نوشت: دیشب، شبی پرتنش در زوریخ رقم خورد، چرا که تظاهراتی در اعتراض به تجدید تسلیحات و نابرابری اجتماعی برگزار شد. در جریان این اعتراضات سطل‌های زباله به آتش کشیده شد و معترضان بطری‌های شیشه‌ای را به سمت نیرو‌های امدادی پرتاب کردند.

این حساب کاربری افزود: در جریان اعتراضات شب گذشته در شهر زوریخ سوئیس و درگیری معترضان به پلیس ضدشورش، یک خودرو به آتش کشیده شد.