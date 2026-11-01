

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما دومین وبینار بین‌المللی «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا» با موضوع بررسی ابعاد شخصیتی و آراء تقریبی مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

این رویداد بین‌المللی روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت تهران به صورت مجازی برگزار می شود.

در این وبینارشیخ جهاد عزالدین السعدی (رئیس جمعیت نورالخیر - فلسطین)، سید احمد عبدالمالک (فعال فرهنگی جنبش انصارالله - یمن)، دکتر مصطفی ملص (عضو هیئت امنای تجمع علمای مسلمان - لبنان)، حجت‌الاسلام و المسلمین نورعلی دیلم (مدیر مرکز اسلامی استان گلستان - ایران)، خانم ذهبیه الفاهم (مدرس و پژوهشگر - تونس) و حجت‌الاسلام و المسلمین جنان اصغر مولائی (امام جمعه مسجد هالل - هند) سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این وبینار به نشانی live.taqrib.ir مراجعه کنند.