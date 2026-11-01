مشاور وزیر آموزش و پرورش بر نقش دانش‌آموزان در هفته استکبارستیزی تاکید کرد و گفت: ۱۳ آبان، نقطه اوج نبرد با استکبار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رمضانی، مشاور وزیر آموزش و پرورش، در اجتماع بابل، با تأکید بر شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، این مناسبت را فرصتی استراتژیک برای تقویت هویت ملی و آگاهی‌بخشی به نسل آینده نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی دانست.

وی در همایش دانش‌آموزان جانفدا در شهر بابل، با اشاره به ظرفیت‌های تربیتی هفته استکبارستیزی، بر ضرورت فراهم کردن بستر‌های لازم جهت مشارکت گسترده و باشکوه دانش‌آموزان در راهپیمایی سراسری تأکید کرد. رمضانی خاطرنشان کرد که یوم‌الله ۱۳ آبان، نقطه اوج این هفته مهم است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با یادآوری مناسبت‌های ارزشمندی همچون سالروز شهادت حسین فهمیده، سالروز تبعید امام خمینی (ره) و سالروز تسخیر لانه جاسوسی، بر اهمیت تداوم مسیر ایستادگی تأکید و افزود: «در پی تحولات اخیر و جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه پس از مقاومت‌های اخیر ملت در برابر تجاوزات دشمن، مسئولیت ما در این هفته استکبارستیزی سنگین‌تر از گذشته شده است.»

وی با اشاره به تغییر رویکرد آمریکا از جنگ‌های نیابتی به تقابل مستقیم با ملت ایران، تصریح کرد که مقاومت بی‌سابقه ایران، جهانیان را در برابر ماهیت استکبار قرار داده است.