روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان اطلاعیه‌ای درخصوص راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان؛ راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح از بلوار آیت‌الله بهبهانی، مقابل پارک شهربازی آغاز می‌شود و تا مقبره آیت‌الله بهبهانی (ره) ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا دعوت شده است.