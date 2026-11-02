رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه عمومی شهرستان معمولان بر ضرورت اجرای صحیح قانون و نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه عمومی شهرستان معمولان، بر ضرورت تکیه بر ظرفیت‌های محلی برای پیشگیری از جرم و گسترش فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.

عمران علی‌محمدی با بیان اينکه روند رسیدگی‌ها در این حوزه قضایی به‌روز و با دقت بالا در جریان است،افزود: پالایش پرونده‌های بایگانی، استفاده از ابزارهای الکترونیک برای کاهش پرونده‌های معوق ، مدیریت پرونده‌های مسن و جایگزین‌های حبس به‌صورت هدفمند و کارآمد از اقدامات انجام‌شده در اين حوزه قضایی است.

وی با اشاره به رضایت‌مندی مردم از سرعت و قاطعیت در رسیدگی به روند پرونده ها، بر ضرورت اجرای صحیح قانون ونظارت دقیق بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی این حوزه تأکید کرد.

علی محمدی همچنین در دیدار با امام جمعه شهرستان معمولان ضمن دعوت از روحانیت برای استقرار هیئت‌های صلح در مراکز اجتماعی گفت:مصلحان و روحانیون ،جایگاه معنوی و مصلح جامعه هستند و باید در پرونده‌های دارای ماهیت حق‌الناسی و حقوقی، از ظرفیت بزرگان و نخبگان برای رفع اختلافات و برقراری صلح و سازش استفاده کنیم.

رئيس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت هیئت‌های صلح در مساجد، تکایا، ادارات و کارخانه‌ها افزود: با توجه به دیدگاه‌های اسلامی در حوزه ی عدالت،جهاد در صلح، صداقت و حضور در محاکم قضایی برای بیان حق، از مهم‌ترین جلوه‌های جهاد است.