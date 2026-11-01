برداشت محصول گردو از باغات شهرستان دماوند امسال با مساعدت شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی، بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به بیش از ۳۵۰۰ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۳۵۰۰ تن گردو از باغات شهرستان دماوند برداشت شده است.

بیش از ۹۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان دماوند را باغات میوه تشکیل می‌دهد که از این میان، ۱۲۰۰ هکتار زیر کشت درختان گردو می‌باشد. شرایط اقلیمی مطلوب و آب و هوای مناسب این شهرستان موجب شده تا محصول گردو با کیفیت و کمیت مناسبی تولید و به بازار عرضه شود.

امسال به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی در فصل برداشت، میزان تولید محصول گردو در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.