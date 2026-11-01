سه ماده از طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در نشست علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان مجلس، امروز در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مجازات تولید یا مشارکت در تولید آثار فرهنگی ضد ایرانی - اسلامی را تعیین کردند. بر این اساس، فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد. وکلای ملت، همچنین مجازات برگزاری دورههای آموزشی با هدایت کارگزاران بیگانه را مشخص کردند.