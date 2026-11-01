به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، گزارش‌ها حاکی از آن است که فلاویو بولسونارو نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری برزیل با همراهی یک مامور سابق موساد از این کشور فرار کرده است.

بر اساس تحقیقاتی که از سوی «سی‌ان‌ان برزیل» منتشر شده است، سناتور فلاویو بولسونارو در عملیاتی که شامل دو خودروی ون، یک جت شخصی و یکی از مأموران سابق سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) بود برزیل را به مقصد ایالات متحده ترک کرد.