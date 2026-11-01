به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح به همت سازمان بسیج دانش آموزی کشور در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه جهاد تبیین و توانمندسازی نسل نوجوان در حوزه رسانه و فضای مجازی اجرا می‌شود.

هدف اصلی اجرای طرح رسانه مدرسه تبدیل دانش آموز به کنشگر و فعال رسانه‌ای در مدرسه است.

تاکنون در قالب این طرح ۱۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور سازماندهی شده‌اند.

محمداحسان خرامید مدیرکل فضای مجازی سازمان صدا و سیما در این آیین با تأکید بر نقش رسانه در انتقال مفاهیم انقلاب، گفت: امروز هر دانش‌آموز خود یک رسانه است و باید با ابزار‌های در اختیار، روایتگر حقیقت‌ها باشد.

خرامید با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و ادای احترام به مقام شهدا، یوم الله ۱۳ آبان را نماد استکبارستیزی و مقاومت دانش‌آموزان ایران اسلامی عنوان کرد و افزود در شرایطی که دشمنان با جنایت‌های خود امنیت دانش‌آموزان را نشانه گرفته‌اند، یادآوری فجایع آمریکا و رژیم صهیونیستی یک رسالت رسانه‌ای است.

مدیرکل فضای مجازی صدا و سیما «روایت» را مؤثرترین ابزار انتقال مفاهیم دانست و تصریح کرد: زبان قرآن کریم نیز داستان‌گویی و روایت است؛ بنابراین دانش‌آموزان باید با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای مانند تولید محتوا، سرود، شعر و ویدئو، یاد شهدا و آرمان‌های انقلاب را به نسل‌های بعد منتقل کنند.

فرهاد نظریان سامانی مسئول فضای مجازی سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور نیز هدف اصلی این طرح را خارج کردن دانش‌آموز از حالت انفعال و تبدیل او به کنشگر و فعال رسانه‌ای در مدرسه عنوان کرد و گفت: در این طرح دانش‌آموزان کارگروهی را تمرین می‌کنند، مهارت‌های رسانه‌ای و تفکر انتقادی را می‌آموزند، عملیات روانی دشمن، خبر خوب و بد و خبر جعلی را می‌شناسند و در نهایت می‌توانند تولید محتوا کنند و از زبان خودشان روایت داشته باشند.

وی افزود: در این طرح هر مدرسه در بستر فضای مجازی کانالی به نام خود مدرسه ایجاد می‌کند که پاتوقی برای حضور دانش‌آموزان، معلمان و اولیای دانش‌آموزان خواهد بود؛ مدیر، روایت‌کننده، تولیدکننده محتوا و بازخورد دهنده، خود دانش‌آموز است و هدف آن است که هویت مدرسه، برنامه‌ها و موفقیت‌های آن از زبان دانش‌آموزی منتشر شود.

نظریان سامانی از فعال‌سازی شبکه گسترده‌ای از رسانه‌ها در مدارس خبر داد و گفت: برای دیده‌شدن این اخبار، بستر مکملی به نام خبرگزاری «نو بیان» مهیا شده است و اخبار مدارس سراسر کشور بر اساس روال مشخصی در آن منتشر و دیده می‌شود تا هر مدرسه فرصت نمایش خود در سطح کشور را داشته باشد.

نظریان سامانی با اشاره به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و آموزشی برای دانش‌آموزان در حوزه‌های مهارتی، تفکری و نگرشی رسانه و خبرنگاری خاطرنشان کرد: در یکی دو سال آینده با شبکه‌ای منسجم و متخصص از دانش‌آموزانی مواجه خواهیم بود که آینده کشور به دست آنان ساخته می‌شود.

تجلیل از دانش آموزان شاهرودی دارای رتبه‌های برتر کنکور سراسری و ورزش باستانی از برنامه‌های دیگر آیین رونمایی طرح رسانه مدرسه بود.