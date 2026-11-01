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آئین رونمایی از طرح ملی رسانه مدرسه با شعار هر مدرسه یک رسانه و هر دانش آموز یک راوی در شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح به همت سازمان بسیج دانش آموزی کشور در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه جهاد تبیین و توانمندسازی نسل نوجوان در حوزه رسانه و فضای مجازی اجرا میشود.
هدف اصلی اجرای طرح رسانه مدرسه تبدیل دانش آموز به کنشگر و فعال رسانهای در مدرسه است.
تاکنون در قالب این طرح ۱۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور سازماندهی شدهاند.
محمداحسان خرامید مدیرکل فضای مجازی سازمان صدا و سیما در این آیین با تأکید بر نقش رسانه در انتقال مفاهیم انقلاب، گفت: امروز هر دانشآموز خود یک رسانه است و باید با ابزارهای در اختیار، روایتگر حقیقتها باشد.
خرامید با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و ادای احترام به مقام شهدا، یوم الله ۱۳ آبان را نماد استکبارستیزی و مقاومت دانشآموزان ایران اسلامی عنوان کرد و افزود در شرایطی که دشمنان با جنایتهای خود امنیت دانشآموزان را نشانه گرفتهاند، یادآوری فجایع آمریکا و رژیم صهیونیستی یک رسالت رسانهای است.
مدیرکل فضای مجازی صدا و سیما «روایت» را مؤثرترین ابزار انتقال مفاهیم دانست و تصریح کرد: زبان قرآن کریم نیز داستانگویی و روایت است؛ بنابراین دانشآموزان باید با استفاده از ظرفیتهای رسانهای مانند تولید محتوا، سرود، شعر و ویدئو، یاد شهدا و آرمانهای انقلاب را به نسلهای بعد منتقل کنند.
فرهاد نظریان سامانی مسئول فضای مجازی سازمان بسیج دانشآموزی کشور نیز هدف اصلی این طرح را خارج کردن دانشآموز از حالت انفعال و تبدیل او به کنشگر و فعال رسانهای در مدرسه عنوان کرد و گفت: در این طرح دانشآموزان کارگروهی را تمرین میکنند، مهارتهای رسانهای و تفکر انتقادی را میآموزند، عملیات روانی دشمن، خبر خوب و بد و خبر جعلی را میشناسند و در نهایت میتوانند تولید محتوا کنند و از زبان خودشان روایت داشته باشند.
وی افزود: در این طرح هر مدرسه در بستر فضای مجازی کانالی به نام خود مدرسه ایجاد میکند که پاتوقی برای حضور دانشآموزان، معلمان و اولیای دانشآموزان خواهد بود؛ مدیر، روایتکننده، تولیدکننده محتوا و بازخورد دهنده، خود دانشآموز است و هدف آن است که هویت مدرسه، برنامهها و موفقیتهای آن از زبان دانشآموزی منتشر شود.
نظریان سامانی از فعالسازی شبکه گستردهای از رسانهها در مدارس خبر داد و گفت: برای دیدهشدن این اخبار، بستر مکملی به نام خبرگزاری «نو بیان» مهیا شده است و اخبار مدارس سراسر کشور بر اساس روال مشخصی در آن منتشر و دیده میشود تا هر مدرسه فرصت نمایش خود در سطح کشور را داشته باشد.
نظریان سامانی با اشاره به برگزاری دورههای توانمندسازی و آموزشی برای دانشآموزان در حوزههای مهارتی، تفکری و نگرشی رسانه و خبرنگاری خاطرنشان کرد: در یکی دو سال آینده با شبکهای منسجم و متخصص از دانشآموزانی مواجه خواهیم بود که آینده کشور به دست آنان ساخته میشود.
تجلیل از دانش آموزان شاهرودی دارای رتبههای برتر کنکور سراسری و ورزش باستانی از برنامههای دیگر آیین رونمایی طرح رسانه مدرسه بود.