اداره کل هواشناسی گیلان با اشاره به هشدار سطح نارنجی، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ توصیه‌های هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی گیلان به کاورزان استان در هوای بارانی به این شرح است:

کشاورزان و باغداران در شرایط بارندگی از انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغ‌ها و مزارع خودداری کنند.

در استخر‌های ماهیان گرمابی کوددهی نکنند.

همچنین کارشناسان هواشناسی کشاورزی این اداره کل اعلام کردند: انجام عملیات خاک ورزی و آماده سازی زمین برای کشت دانه‌های روغنی، شخم زمستانه، مدیریت زهکشی باغ‌های چای برای جلوگیری از فرسایش خاک، استفاده از قیم برای نهال‌های جوان، کنترل ذخیره غذایی کلنی‌های زنبورعسل و قرار دادن آن‌ها با فاصله یک متری از زمین برای پیشگیری از ورود رطوبت به داخل کندو، از دیگر مواردی است که در شرایط هوای بارانی به کشاورزان و زنبورداران استان توصیه می‌شود.