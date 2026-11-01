به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آماده است؛ به علت خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده مهمات عمل‌نکرده و باقیمانده از دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان بویژه حوالی بندرلنگه با حضور تیم تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از ساعت ۱۵ امروز یک شنبه ۱۰ آبان ماه وجود دارد.

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براین اساس جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست و مردم به شایعات توجه نکنند.