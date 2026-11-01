به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) از ساعت ۱۱ برگزار شد و در پایان تیم‌های ملی حفاری خوزستان، گلبرگ تاکستان، پالایش نفت آبادان، فولاد هرمزگان و سپاهان اصفهان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. دو تیم تکنیک برتر بابلسر و پلی وایتال دلیجان نیز به تساوی رضایت دادند. تیم‌های استقلال و مس رفسنجان نیز در این هفته استراحت داشتند.

در مهمترین بازی این هفته پالایش نفت آبادان در دیدار برابر نور ملارد به برتری چهار بر یک رسید. فاطمه حسینی، نسیمه غلامی، شقایق معتمدی و الهام عنافچه گل‌های آبادانی‌ها را به ثمر رساندند و مریم سلیمان‌پور تنها گل نور ملارد را وارد دروازه حریف کرد. در یکی از دیدار‌های این هفته ملی حفاری خوزستان با نتیجه یک بر صفر از سد پیشتازان خرم‌آباد گذشت. گل این مسابقه را فاطمه پاپی به ثمر رساند.

گلبرگ تاکستان نیز با نمایشی موفق چهار بر صفر پالایش نفت اصفهان را شکست داد. ملینا مرزبان دو بار و فاطمه اعتدادی نیز دو بار برای گلبرگ گلزنی کردند.

نتایج دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*پیشتازان خرم آباد صفر- ملی حفاری خوزستان صفر

*گلبرگ تاکستان۴ - پالایش نفت اصفهان صفر

*پالایش نفت آبادان ۴ - نور ملارد یک

*پارسه کرمان صفر - فولاد هرمزگان ۲

* ابومسلم خراسان رضوی یک - سپاهان اصفهان ۲

* تکنیک برتر بابلسر یک - پلی وایتال دلیجان یک