به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی گفت: در هفته ماهه امسال یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۵۳۳ هزار دلار کالا به وزن سه میلیون و ۸۵۰ هزار تن از گمرکات استان کرمانشاه صادر شده است.

وی افزود: در این مدت گمرک منطقه آزاد قصرشیرین(پرویزخان) با صادرات ۴۱۷ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار کالا، رتبه نخست را در میان گمرکات استان کسب کرد.

صادقی با بیان اینکه گمرک خسروی جایگاه دوم صادرات را در هفته ماهه امسال داشته، یادآور شد: در این مدت ۴۰۶ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار کالا از مرز خسروی صادر شده است.

وی با اشاره به جایگاه سوم گمرک سومار در صادرات هفته ماهه استان، افزود: از این گمرک نیز ۳۶۹ میلیون دلار کالا صادر شده است.

ناظر گمرکات کرمانشاه همچنین به سهم دیگر گمرکات مرزی استان اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه امسال، گمرک شیخ صله با ۱۰۶ میلیون دلار و گمرک شوشمی با ۱۵ میلیون و ۴۸۹ هزار دلار، در رتبه‌های بعدی صادرات قرار گرفتند.