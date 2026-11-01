روند تکمیل و آماده‌سازی کتابخانه مرکزی ساری برای بهره‌برداری، در دیدار دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با استاندار مازندران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دیدار با استاندار مازندران، از اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل کتابخانه مرکزی ساری قدردانی کرد.

نظربلند در دیدار با مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران با اشاره به روند پیشرفت کتابخانه مرکزی ساری، پیگیری‌های استاندار برای تکمیل این طرح مهم فرهنگی را قابل تقدیر دانست.

در این دیدار، آخرین وضعیت اجرایی کتابخانه مرکزی ساری و روند تکمیل و آماده‌سازی آن برای بهره‌برداری بررسی شد.

کتابخانه مرکزی ساری که سال‌ها به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود، در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های استاندار مازندران پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اقدامات انجام‌شده برای به سرانجام رساندن این طرح ملی را حائز اهمیت دانست و از اهتمام استاندار مازندران برای تسریع روند اجرا قدردانی کرد.

کتابخانه مرکزی ساری از زیرساخت‌های مهم فرهنگی استان به شمار می‌رود و پس از تکمیل و بهره‌برداری، می‌تواند زمینه توسعه فرهنگ مطالعه، ارتقای خدمات کتابخانه‌ای و فعالیت‌های علمی و فرهنگی شهروندان را فراهم کند.

در این دیدار همچنین درباره طرح‌های عمرانی و فرهنگی حوزه کتابخانه‌های عمومی در نقاط مختلف مازندران گفت‌و‌گو شد؛ طرح‌هایی که با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای در حال پیگیری و اجرا هستند.