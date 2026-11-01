رئیس مرکز حل اختلاف گفت: طی یک سال و شش ماه گذشته، با تلاش شورا‌های حل اختلاف، ۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر از زندان آزاد شده‌اند و در یک سال گذشته، بیش از ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه یکی از دستاورد‌های مهم شوراها، فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش است، افزود: طی یک سال و شش ماه گذشته، با تلاش شورا‌های حل اختلاف، ۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر از زندان آزاد شده‌اند. همچنین در یک سال گذشته، بیش از ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش این شورا‌ها به صلح و سازش ختم شده است؛ اقدامی ارزشمند که علاوه بر نجات جان انسان‌ها، می‌تواند از وقوع قتل‌های بعدی نیز جلوگیری کند.

رئیس مرکز حل اختلاف با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف در سطح کشور حدود ۲۱ تا ۲۲ روز است و نزدیک به ۴۵ درصد پرونده‌های ورودی به این شورا‌ها به صلح و سازش منتهی می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مرکز حل اختلاف در حوزه داوری و میانجی‌گری خاطرنشان کرد: فعالیت مرکز صرفاً به صلح و سازش محدود نمی‌شود و ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است.

موسوی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف گفت: این شورا‌ها در سال ۱۳۸۱ و در پی افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، با هدف اصلاح ذات‌البین و فراهم کردن زمینه صلح و سازش میان مردم تأسیس شدند و حدود ۲۴ سال است که در این مسیر فعالیت می‌کنند.