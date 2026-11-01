به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زنگ پدافند غیرعامل امروز در مدارس استان به صدا درآمد.

زنگی برای آمادگی در برابر بحران.

دبیرستان شهید برهان عالی سنندج، میزبان رزمایش «مدرسه آماده» بود.

تمرینی برای آموزش مهارت‌های ایمنی، حفظ خونسردی و نحوه مقابله با حوادث احتمالی.

آموزش و تمرین در مدارس، گامی برای پرورش نسلی آگاه و ساختن جامعه‌ای آماده و تاب‌آور در برابر تهدیدهاست.