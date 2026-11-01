همایش فاطمیون با حضور مبلغان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی استان برگزار و بر ضرورت انسجام هیئات مذهبی، بهره‌گیری از ظرفیت بانوان و جوانان و تقویت حضور مردمی در برنامه‌های ایام فاطمیه تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، در همایش فاطمیون با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: تبیین محتوای مرتبط با قیام برای خدا و نقش‌آفرینی بانوان در بعثت عمومی و حرکت مردمی، از محور‌های مهم برنامه‌های این همایش است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی، با تأکید بر ضرورت ارتقاء مشارکت مردم و عمق‌بخشی به تجمعات مردمی افزود: امروز یکی از عرصه‌های مهم فعالیت هیئات مذهبی، مقابله با جنگ نرم و جنگ شناختی دشمن است؛ جنگی که از طریق رسانه، شبهه‌افکنی، ایجاد یأس، اختلاف‌افکنی و هراس‌آفرینی دنبال می‌شود و مقابله با آن نیازمند هوشیاری، آگاهی‌بخشی و حضور مؤثر جریان تبلیغی و مذهبی است.

وی همچنین فراهم کردن امکان مشارکت دختران جوان در هیئت‌داری و برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) را ضروری دانست و بر لزوم تقویت انسجام و هم‌افزایی میان هیئات مذهبی در استان تأکید کرد.